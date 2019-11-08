南方小城開詩歌派對！南國漫讀節大武山劇場今起登場

奧威尼・卡露斯。（屏東縣文化處提供）

2019-11-08 10:54:03

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東第一個閱讀品牌「南國漫讀節」，今天（11月8日）至11日登場的「大武山劇場」，60多位國內外知名文化人齊聚屏東，近30場接力展演的劇場式講座，打造專屬南國的漫讀氛圍。

屏東縣文化處表示，以「大武山劇場」為題的講演活動，於勝利星村青島街、永勝5號、屏東演武場、南國青鳥等屏東市歷史場域同時展開，集結各地文化人、獨立刊物與在地作家，以文字編輯、詩歌、音樂、劇本等各種主題的講座，透過對話，勾勒在地的自然與人文風景。

11月8日由旅居香港多年的文學明星鍾曉陽於演武場打頭陣，適逢其經典作品《停車暫借問》新版問世，鍾曉陽專程返台「暫停屏東」，以她文雅嫻靜又豐富的聲音表情，重現這段經典愛情。

11月9日勝利星村青島街更邀請到重量級文化人龍應台、鍾永豐及林生祥同時登台，林生祥與鍾永豐以音樂吟詠鄉野南國。龍應台以生自土地的文字和她獨特的聲音，在林生祥的琴聲裡，讓你看見「純粹大武山」。

張曉風與郭漢辰帶領讀者重回過去，從大時代下的小人物故事，看見歲月遺留下的雪泥鴻爪；近期推出詩集的陳雋弘和林達陽，以「在島嶼創作的無限可能」為題，分享寫作、創意與當代社群關係的轉變；紀錄片導演黃淑梅與《颱風：在下一次巨災來臨前》作者林吉洋，從影像和文字提醒人類看清自然的本質，與環境共生共存。

11月9日至11日邀集詹宏志、張鐵志、李明璁、馮翊綱、利格拉樂・阿烏、奧威尼・卡露斯、杜寒菘、王國安等來自各領域的文化人，一起呈現屏東精彩豐厚的人文歷史，透過閱讀，走進南國的人文與山海。活動場次可上「2019南國漫讀節」粉專活動頁面查詢，歡迎民眾親臨活動現場參與這場最具屏東感的閱讀派對。

國際文化人齊聚屏東，來自日本的川本三郎，他將帶著新書《川本三郎的日本小鎮紀行》在屏東發表。（屏東屏東縣文化處提供）

杜寒菘。（屏東縣文化處提供）

鍾曉陽。（屏東縣文化處提供）

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