東港一路high跨年！月底玖壹壹 金曲歌后艾怡良接力唱

東港跨年晚會照例於東港溪河堤公園舉辦。（東港鎮公所提供）

2019-11-07 22:53:37

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣東港鎮公所今年依往例將舉辦跨年，今天跨年活動海報露出，被發現連金曲歌后艾怡良也在列，可說是東港有史以來所請來的最大咖歌星，加上天團玖壹壹11月23日將於東港大鵬灣開唱，東港可月底一路嗨到年底。

東港鎮公所每年都會舉辦跨年晚會，舞台更創新採浮動平台建設於東港溪上，今年的跨年活動《閃耀東港，津彩萬分》還巧妙讓東港古雅名東津串聯，此外，連活動的歌星名單都讓人眼睛為之一亮，如陳孟賢、向蕙玲，還有金曲最佳台語男歌手施文彬及2017年的金曲歌后艾怡良，星光熠熠。

卡司公布後因為夠大咖、星度十足，加上11月23日由在地的大鵬灣觀光發展聯盟爭取補助籌畫的「打鐵之夜」，將由天團玖壹壹等在大鵬灣畔開唱，可說是一路從月底嗨到年底，引發關注，討論度十足。

東港鎮公所表示，整場照例於東港河堤，舞台在東港溪中，屆時還有80攤攤販在河堤內擺攤，以往每年統計都有2萬人以上到場跨年，今年卡司強，人潮是上看3萬，煙火則要求廠商要使用較為環保的煙火，分段施放總計10多分鐘，進德大橋和東港大橋將成為煙火彈幕的最強背景。

東港跨年晚會海報露出，有不少大咖歌星。（東港鎮公所提供）

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