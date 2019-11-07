屏東大鵬灣賽車場熄燈 車友哀號重創賽車產業

5月的台灣大賽車已成絕響。（記者陳彥廷攝）

2019-11-07 17:50:28

〔記者陳彥廷／屏東報導〕大鵬灣國際賽車場是國內目前唯一合乎國際汽車聯盟（FIA）G2規格的賽車場，不過經營的公司日前已解約，和主管的大鵬灣國家風景區管理處（簡稱鵬管處）現正仲裁當中，全國從5月至今無任何正式賽道上的賽事，日前又再傳出有千萬超跑在別的場地自主駕訓時撞護欄發生火燒車，國內車友嘆，現在沒有正式的「爭先賽」，車友只能到國外比賽，非常可惜。

發生火燒車意外的賽車場目前仍待FIA認證，該場前天下午驚傳1500萬元的超跑不慎撞上護欄並引發火燒車，雖然駕駛人救出送醫並無大礙，但千萬超跑車身重創還淪陷滅火泡沫中，場景令人吃驚。

大鵬灣賽車場是國內目前唯一合格的賽場，可舉辦屬國際認證、由車手互相競爭的「爭先賽」，每年大鵬灣賽車場方和中華賽車會都會舉辦數站的台灣大賽車及全國錦標賽等，是國內最主要爭先賽事，不過，今年5月BOT商主辦的台灣大賽車，已成國內賽事絕響。

南部長期參加大鵬灣賽事的車隊指出，至今已半年，車手只能參加短期封路的拉力賽或「04」（0到400公尺）直線賽，卻沒有正式賽道的「爭先賽」可以參加，許多車手都只能出國到澳門參加格林披治或中國珠海賽事，不然就是要到消費水準較高的日本參賽。

國內車界在歷經半年正規賽車場地的空窗期後，場地供給已逐漸開始跟不上需求，車友近期屢屢反映想在合格場地參加「爭先賽」，而非獨走賽或行走會，中華賽車會表示，因全國目前僅大鵬灣具FIA認證，在解約風波後仍曾接觸場方承租場地，原本預計9月要舉辦全錦賽，不過，因為場方受制於仲裁無法出租，相當可惜。

該車隊指出，賽車到後續改裝及維修、零件、耗材等開銷是很大市場，在台灣長久以來算是相當熱絡，現在這樣等於國內車界沒有出口，長期花錢出國也不是最佳辦法，若是再憋久了將賽事轉向地下，又重返以往「馬路小英雄」時代，屆時賽場一定屬未經合法申請封路的路段，必定困擾大眾用路安全，對台灣已導入正規賽場多年的賽車發展亦出現負面影響，而正規賽事所帶來的住宿、觀光等，亦是難以忽略的一塊，希望政府能正視這個問題。

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