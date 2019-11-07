瘋12強！4D咖啡拉花 竟拉出台灣隊

立體咖啡拉花拉出台灣隊。（記者羅欣貞攝）

2019-11-07 14:19:16

〔記者羅欣貞／屏東報導〕台灣在世界12強棒球賽中連日打出好球，全民又掀起棒球熱，屏東縣潮州鎮一家咖啡業者，立刻應景推出4D版的咖啡拉花，以高技巧拉出棒球、手套、球棒及代表隊的帽子，加上「台灣加油」字樣，今天（7日）在屏縣府大店長結訓典禮中發表，現場驚呼「這樣客人會捨不得喝掉啦！」

屏東女青年黃子玲在潮州鎮經營咖啡店，合作夥伴曾筱喬精通立體咖啡拉花，成為店裡的特色之一；護理系畢業的曾筱喬未走入本行，反而因為對咖啡拉花很有興趣深入鑽研，沒有拜師學藝，靠自己摸索創作，去年起陸續在咖啡店推出自創的4D立體咖啡拉花，深受熟客歡迎，除在各項競賽得名，還應邀當講師、比賽評審。

曾筱喬表示，要想讓拉花維持久一點，必須用上4種牛奶，乳脂肪含量要超過40%，這樣在室溫就能維持一整天，放到冰箱也能放上1星期，她拉的主題常切合坊間流行的話題、電影，最近12強棒球賽最熱門，又有學生是棒球迷，昨天（6日）馬上拉出棒球賽拉花，為台灣選手加油。

今天屏東縣長潘孟安主持青年學院大店長結訓典禮，看到該店推出的各式各樣立體拉花，十分驚豔，曾筱喬還特別做出潘孟安版的拉花，寫上「我屏東我驕傲」字樣，全場驚豔。

黃子玲、曾筱喬說，3D立體拉花只做到前面，4D則是連作品的後面也做出來，呈現360度的藝術，想到店裡享用有立體拉花的咖啡，可要記得先預訂。

各式各樣的4D咖啡拉花，讓人捨不得喝掉。（記者羅欣貞攝）

黃子玲（右）、曾筱喬（中）等人推立體咖啡拉花藝術。（記者羅欣貞攝）

曾筱喬（左）幫屏東縣長潘孟安（右）創作出4D咖啡拉花。（記者羅欣貞攝）

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