運動抗癌！不倒騎士單車環台1100公里 今抵屏東

不倒騎士抵達屏東，受到衛生局人員歡迎。（記者羅欣貞攝）

2019-11-07 10:57:55

〔記者羅欣貞／屏東報導〕2019「不倒騎士、活出生命騎跡」單車環台圓夢活動，今天（7日）騎到屏東，受到熱烈歡迎，除了推廣運動抗癌的好處，也呼籲民眾不要忘了參加癌症篩檢。

台灣抗癌協會理事長吳興傳熱愛運動、希望所有癌友和他一樣，勇敢地走出家庭，走進人群；自2011年開始號召癌友舉辦不倒騎士活動，今年邁入第9屆，透過單車有氧運動，鼓勵罹癌朋友勇敢走出戶外。

今年環台11月2日從台北101出發後，經過宜蘭、花蓮、台東，31名車友於7日上午抵達屏東，屏東縣政府衛生局同仁們熱情接待這群積極抗癌的勇者，並在單車環島圓夢活動紀念海報上簽名，表達對該活動的鼓勵與支持，希望藉由此次活動，喚起民眾對於定期癌症篩檢、早發現早治療之重視。不倒騎士帶著屏東縣政府滿滿的祝福與鼓勵，繼續向前推進下一站高雄市，並計畫本月11日完成環台。

屏縣衛生局長施丞貴局長表示，衛生福利部公布最新癌症登記報告發現罹癌人數已突破10萬人創新高，且平均不到6分鐘就有1人罹癌，各種新增癌患人數則以大腸癌最多，已連9年蟬聯冠軍。而男性整體癌症發生率為女性的1.3倍；屏東縣2018年度癌症標準化死亡率，相較於2017年度有些微下降趨勢，但仍高於全國癌症標準化死亡率。

癌症的發生主要是受到不健康生活型態、人口老化所致。就醫學而言，癌症並非不治之症，重點是早期發現、早期治療，由於癌症逐年年輕化，掌握健康靠只能自己，定期篩檢及早治療，才能繼續美好人生。

屏東縣衛生局積極整合轄區醫療院所及衛生所提供免費的四癌篩檢（子宮頸癌、乳癌、大腸癌、口腔癌）服務，相關篩檢諮詢服務，民眾可洽各鄉鎮市衛生所或衛生局癌症篩檢小組（聯絡專線：08-7372507）。

不倒騎士上午從屏東出發繼續行程。（記者羅欣貞攝）

不倒騎士們繼續環台行程。（記者羅欣貞攝）

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