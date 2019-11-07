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週末來買便宜土雞！屏東養雞協會大促銷

屏東養雞協會促銷土雞活動又來了。（資料照，記者羅欣貞攝）

屏東養雞協會促銷土雞活動又來了。（資料照，記者羅欣貞攝）

2019-11-07 08:57:46

〔記者羅欣貞／屏東報導〕進補季節到了，屏東縣養雞協會將於本週六（11月9日）上午7點30分起至中午12點30分，於屏東公園九重葛花架廣場舉辦「國產優質土雞平價行銷活動」，每隻土雞250元，限量2000隻，數量有限，售完為止，想享用價廉鮮美土雞的民眾不要錯過了。

屏東縣政府農業處長黃國榮表示，屏東近期天氣開始轉涼，正是享用美味土雞的大好時機，為讓民眾多多支持在地的優質土雞肉，縣府希望藉由協助屏東縣養雞協會舉辦促銷活動，刺激民眾買氣；國產土雞從飼養到屠宰，都是經由畜牧場獸醫出具健康證明，再由合法電宰場的屠檢獸醫師仔細檢查，經過雙重嚴格把關後，才可上市販售。民眾只要把禽肉產品確實加熱煮熟，即可安心享用。

屏東縣養雞協會表示，上次在9月舉辦的促銷活動，民眾參與反應熱烈，於是特別加開本次促銷活動，每隻土雞250元，活動現場另有大廚免費為到場民眾烹飪美味雞肉料理，數量有限，送完為止，期待大家能夠共襄盛舉，一同支持在地雞農，讓鮮美的土雞溫暖你我的胃。

土雞促銷本週末登場。（屏東縣養雞協會提供）

土雞促銷本週末登場。（屏東縣養雞協會提供）

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