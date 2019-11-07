限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
週末來買便宜土雞！屏東養雞協會大促銷
2019-11-07 08:57:46
〔記者羅欣貞／屏東報導〕進補季節到了，屏東縣養雞協會將於本週六（11月9日）上午7點30分起至中午12點30分，於屏東公園九重葛花架廣場舉辦「國產優質土雞平價行銷活動」，每隻土雞250元，限量2000隻，數量有限，售完為止，想享用價廉鮮美土雞的民眾不要錯過了。
屏東縣政府農業處長黃國榮表示，屏東近期天氣開始轉涼，正是享用美味土雞的大好時機，為讓民眾多多支持在地的優質土雞肉，縣府希望藉由協助屏東縣養雞協會舉辦促銷活動，刺激民眾買氣；國產土雞從飼養到屠宰，都是經由畜牧場獸醫出具健康證明，再由合法電宰場的屠檢獸醫師仔細檢查，經過雙重嚴格把關後，才可上市販售。民眾只要把禽肉產品確實加熱煮熟，即可安心享用。
屏東縣養雞協會表示，上次在9月舉辦的促銷活動，民眾參與反應熱烈，於是特別加開本次促銷活動，每隻土雞250元，活動現場另有大廚免費為到場民眾烹飪美味雞肉料理，數量有限，送完為止，期待大家能夠共襄盛舉，一同支持在地雞農，讓鮮美的土雞溫暖你我的胃。