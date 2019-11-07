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墾丁森林遊樂區難得「半價」 搭配秋冬補助出遊超划算

墾丁森林遊樂區難得「半價」。圖為石筍寶穴（記者蔡宗憲攝）

墾丁森林遊樂區難得「半價」。圖為石筍寶穴（記者蔡宗憲攝）

2019-11-07 07:59:37

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕近年被熱鬧的海濱活動掩蓋光芒，但豐富的動植物生態和奇特地形景觀，一直是旅遊達人推薦必遊景點，屏東林管處目前進行觀海樓設施改善工程，宣布即日起推出入園半票優惠（原全票假日150元、平日100元），吸引不少民眾搭配秋冬補助到訪旅遊。

墾丁森林遊樂區堪稱恆春半島最老牌景點，不少民眾俗稱「墾丁公園」，甚至把森林遊樂區當做「墾丁國家公園」，從日治時代就設立「恆春熱帶植物園」至今，內部熱帶植物超過千種，已開發區域超過76公頃，景觀之中以銀葉板根、石筍寶穴、觀海台、垂榕谷、一線天等景觀最知名。

早年帶動七○年代社頂部落繁華的墾丁森林遊樂區，直到墾丁大街及戲水商機取代才逐漸沒落，加上周邊免費進出的社頂公園，讓這個園區近年少有遊客主動到訪，被戲稱是「最知名的祕境」，屏東林管處也期盼重新整修內部地標「觀海樓」，讓園區重現風華。

屏東林管處指出，觀海樓可遠眺台灣海峽和巴士海峽，因設施老舊進行整修，仙洞及銀龍洞同步封閉步道進行設備及景觀改善，但依然可以在森林浴步道或是福榕步道漫遊，享受大自然的芬多精，體驗森林的無形療癒力量，加上園區內常可看見樹梢上猴群結隊覓食，悠閒漫步在林間的梅花鹿，以及花間翩翩飛舞的各種蝴蝶，半價門票絕對物超所值。

墾丁森林遊樂區難得「半價」。（記者蔡宗憲攝）

墾丁森林遊樂區難得「半價」。（記者蔡宗憲攝）

墾丁森林遊樂區難得「半價」。（記者蔡宗憲攝）

墾丁森林遊樂區難得「半價」。（記者蔡宗憲攝）

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