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猛烈火舌染紅夜空！屏東萬丹泥火山噴發

屏東萬丹泥火山今晚噴發，現場出現猛烈火舌。（圖擷取自南國人臉書社團）

屏東萬丹泥火山今晚噴發，現場出現猛烈火舌。（圖擷取自南國人臉書社團）

2019-11-07 00:14:31

〔即時新聞／綜合報導〕屏東縣萬丹鄉6日晚間10時許，當地泥火山突然劇烈噴發，現場的天然氣烈焰沖天，場面相當壯觀，據現場民眾表示，警方、消防人員均到現場維持秩序與待命，所幸沒有造成人員傷亡。

臉書粉絲專頁「屏東點 Pingtung.」、「南國人」紛紛貼出影片，從中能見到萬丹鄉赤山巖旁邊的農田燃起熊熊烈焰，泥火山不斷噴出泥漿與帶有天然氣的泡泡，在風力助長下，火舌目測高達約5公尺，為避免有傷亡事件，警方、消防人員均在現場待命，民眾怕有危險也相繼走避。

網友們看見影片後留言表示，「可惡，以前住萬丹那麼久都不知道泥火山到底確切位置在哪」、「歡慶台灣隊晉級」、「真壯觀，地熱資源不曉得能不能應用」、「萬丹泥火山，朝聖潮來了，但需要注意自身安全」、「火的意志」、「台日攜手前進東京奧運」。

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