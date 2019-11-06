迎接鐵路電氣化 地方盼枋寮站重返南迴首發站

枋寮火車站未來將新增莒光號換車頭的作業。（記者陳彥廷攝）

2019-11-06 22:58:55

〔記者陳彥廷／屏東報導〕鐵路電氣化年底就將抵達枋寮站，但近期高雄的鐵路地下化路段卻傳空品超標，由於受制於南迴線尚未電氣化，枋寮地方人士及網友近期都湧出藉更換車頭減少地下化路段排廢的措施，讓枋寮站回復為南迴線首發站的聲浪，重回往日西部交通樞紐的活絡。

台鐵高雄的地下化路段在落成後，始終遭柴油車行經所帶來的廢氣困擾，不僅乘客嫌，連台鐵人員都得戴口罩因應；「台北地下化就從來沒聽過有這種問題」不願具名的鐵道從業人員指出，台北站至今仍有柴聯自強號行經、停靠，但卻從未聽過有關的抱怨。

屏東縣潮州以南的人要通勤，目前還是只能選擇柴油機車頭或是柴聯列車，但這唯一命脈還被視為嫌惡設施，陳姓通勤族是感慨的說，本案簡單講就是有地方進步太快，有地方原地踏步的城鄉落差造成，就算已電氣化至枋寮，台鐵考量效益只能減少非必要性柴油車班行經、停靠地下化路段。

他說，本案除突顯鐵路電氣化的重要性，也再度表露屏東人長期屬於交通次等公民的弱勢，誰不希望電氣化趕快來？屏東人不得不的通勤選擇，卻莫名成眾矢之的。

他建議台鐵可趁著換車頭這個新的業務增班，甚至乾脆回復以往南迴首發站的地位活絡枋寮，而將車頭轉向的工作次數也新增不少，是可發展鐵道觀光的立基，近期也有網友因為高雄地下化路段的空品差及未來枋寮要新增換車頭的工作，反映不如枋寮再升級回往日南迴首發站地位的意見。

不過，該鐵道從業人員指出，潮州、枋寮若要成為南迴首發站，在現階段股道調度及旅客轉乘接受度來看都有其侷限，再從另一個角度來看，若是在過渡時期就訴求柴油列車完全除外於地下化路段，這種做法的後果恐與屏東嚴重的空污主因係來自高雄的工業區如出一轍，說到底，儘速電氣化才是最佳解方法。

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