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首頁　>　屏東縣

台鐵年底電氣化到枋寮 莒光號將在枋寮換車頭

枋寮火車站，右為藍皮普快。（記者陳彥廷攝）

枋寮火車站，右為藍皮普快。（記者陳彥廷攝）

2019-11-06 21:56:14

〔記者陳彥廷／屏東報導〕高雄鐵路地下化後因柴油車行駛，站體內空品差遭環團抨擊，長久以來行駛該路段的柴油列車成為箭靶被要求退出地下化路段，而鐵路電氣化年底就將抵達屏東縣的枋寮站，未來跨南迴線、西部幹線的莒光號，就會在枋寮站更換車頭，減少空污。

高雄市鐵路地下化後因柴油車頭行駛所排廢氣影響地下車站及車廂空氣品質，今年初台鐵減少非必要柴油機車行經地下段，如此一來，搭乘柴油通勤列車的民眾得在潮州站換乘同月台的電聯車，而台鐵預計電氣化南及枋寮後，可再減少9班柴油列車行經。

台鐵枋寮站表示，年底電氣化到枋寮，跨南迴、西部幹線的莒光號，會在枋寮站內更換車頭，入南迴者更換柴油機車頭、往北者更換電車頭，每天順逆行共有11列次須更換，乘客不必換車，直接在車廂內等待約10分鐘左右的換車頭時間，總旅程在電氣化提速下還是比目前柴油車來得快捷。

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