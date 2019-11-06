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首頁　>　屏東縣

屏東人當心登革熱！第9例境外移入確診 近半月第3例

衛生局啟動防疫措施。（屏東縣政府衛生局提供）

衛生局啟動防疫措施。（屏東縣政府衛生局提供）

2019-11-06 19:17:12

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣確診今年第9例登革熱境外移入病例，為居住南州鄉米崙村38歲女性，這也是近半個多月來的第3例，屏東縣政府衛生局呼籲民眾提高警覺，家戶內外環境要確實整理清潔，防止病媒蚊孳生。

屏東縣衛生局說，該名38歲女性在越南經商，11月1日返國，11月3日起出現發燒症狀前往醫院就醫，進行登革熱快篩陽性通報，昨天（5日）經實驗室判定為感染登革病毒第一型確診個案，目前住院防蚊隔離中，同住接觸者無疑似症狀。

衛生單位在接獲通報後，當日立即前往個案住家進行孳生源調查清除、噴藥、掃蚊及接觸者衛教，也針對個案住家周邊擴大疫調並與公所同步執行戶內外環境的孳生源清除及化學防治工作，社區將持續監測至12月3日。

衛生局說，屏東縣自10月21日起已陸續增加3例境外登革熱病例，加上目前東南亞國家登革熱疫情沒有減緩趨勢，提醒鄉親們出國經商、旅遊、探親等，仍應注意防蚊措施；家戶內外環境要確實整理清潔，落實「巡、倒、清、刷」，澈底清除積水容器，免除病媒蚊孳生。

衛生局也提醒，一旦出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知旅遊史及活動史；醫療院所如遇有疑似症狀患者，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並通報，以利衛生單位規劃相關防治工作。

依據疾病管制署疫情資料顯示，今年截至目前國內累計100例本土登革熱病例，分別為高雄市58例、台南市31例、新北市7例、台北市2例、桃園市及台中市各1例，屏東縣仍維持零病例；另今年累積共459例境外移入病例，屏縣累計9例，近一個月新增個案感染國家以越南、柬埔寨及泰國為多。

衛生局進行孳生源調查清除、噴藥、掃蚊。（屏東縣政府衛生局提供）

衛生局進行孳生源調查清除、噴藥、掃蚊。（屏東縣政府衛生局提供）

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