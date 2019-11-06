屏市4大公園噴藥引民怨 明提前開放

屏東市公所派人噴水清洗兒童遊樂設施，提早開放使用。（記者葉永騫攝）

2019-11-06 19:21:32

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市千禧、廣興、崇蘭、永新等4大公園日前全面噴灑登革熱等藥劑，原來12日之前要求民眾不要前往散步及遛狗，因時間太長引發民怨，市公所趕快噴水清洗遊戲場等設施，提早於明天開放使用，但仍建議寵物不要進入草叢內，以免受到影響。

屏東市公所為了避免登革熱疫情發生日前對屏東市4大公園進行噴藥消毒，由於噴灑的範圍是公園全面性，從人行道到草地、樹木全數噴藥，這些藥性會有殘留的情形，因此在公園內設立告示牌，兒童公園也拉起警示線告知家長不要帶小孩及寵物進入，以免觸摸到藥劑身體受到影響，但因為時間長達1星期以上引發民怨，市公所趕快派員噴水清洗兒童遊樂設施、運動設備及民眾可以接觸到的地方，明天就能提早開放讓民眾可以進入，但寵物則是建議不要進入到草叢內，以免受藥劑影響。

清潔人員噴水清洗運動設施，讓民眾不會接觸到藥劑。（記者葉永騫攝）

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