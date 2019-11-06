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週末來吃粄條吧！屏東粄條文化節11/9起登場

2019屏東粄條文化節11/9起登場。（記者羅欣貞攝）

2019屏東粄條文化節11/9起登場。（記者羅欣貞攝）

2019-11-06 15:17:07

〔記者羅欣貞／屏東報導〕2019屏東粄條文化節本週六（9日）起將於屏東縣內埔農會前三角公園登場，除了在地20家業者限量提供創意粄條美食免費試吃外，還有客家產業展售、音樂表演，更有光華號及藍皮觀光號的粄條列車之旅；接下來11月16日在屏東市台糖縣民公園還有一場活動。

為粄條節暖身，屏東縣長潘孟安今天（6日）化身型男主廚，當場炒出香味四溢的客家粄條料理，熟練的翻炒動作，出席貴賓直呼「有練過」；潘孟安表示，粄條是街頭巷弄的庶民美食，縣府為彰顯地方特色美食，從2015年開始，特別將客家人的「面帕粄」、閩南人的「粿仔」與新住民的「河粉」，結合為屏東「粄條三兄弟」，每年舉辦粄條節，將不同米食文化發揚光大。

縣府指出，今年粄條文化節，將在地傳統美食及庶民米食文化重新包裝，融入不同的文化元素，讓客家元素及屏東在地食材自然融入不同料理中。2天活動另規畫光華號及藍皮觀光號的粄條列車之旅，讓遊客飽覽南國媚的山海風光與客庄景致，還推出限量列車抱枕及列車造型礦水。

2019屏東粄條文化節，除了有粄條美食限量免費試吃、客家產業展售、音樂表演及客庄輕旅行外，今年也特別編了一曲象徵客庄美食的粄條舞，邀集在地學校、社區和社團加入，一起在11月9開幕時共跳粄條舞；此外每日還有3場實境秀，以富有古早味廚房的粄食煮製過程為戲，讓觀眾不僅可看戲、吃粄條，也能與演員互動，成為戲劇的一部分，現場還有粄食DIY活動。

11月16日活動則邀請到料理節目「型男大主廚」中知名主廚詹姆士現場與客家鄉鎮的社區媽媽大會師，現場炒出屬於家鄉的美味粄條料理，也讓民眾一次可以品嚐到多元的屏東粄、越南河粉和閩南的米苔目等粄食美味；縣府邀請民眾自備餐具到現場享用美食，詳情可上活動官網查詢。

屏東縣長潘孟安（中）化身型男主廚，炒出香味四溢的客家粄條。（記者羅欣貞攝）

屏東縣長潘孟安（中）化身型男主廚，炒出香味四溢的客家粄條。（記者羅欣貞攝）

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