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霧台美麗與哀愁！人潮帶來商機 伴隨嚴重的髒亂與噪音問題
2019-11-06 15:30:31
〔記者李立法／屏東報導〕通往霧台鄉的台24四線沿途風光明媚，在谷川大橋及櫻花季加持下，已成為南台灣觀光聖地，也是重機車友熱門馳騁路線，人潮為部落帶來商機，伴隨而來卻是日益嚴重的髒亂與噪音問題，不少車友及部落族人擔心衝突一觸即發。
台24線部落居民近來頻頻呼籲到霧台的遊客將垃圾帶下山，更不要污損原鄉珍貴的石板建築，住家臨近道路的老人家，受不了重機車隊的引擎噪音，氣得找民代投訴，抱怨遊客變多，生活卻飽受干擾。
重機車友近來也透過臉書群組發布「警訊」，指通往霧台的台24線路面上出現不明油漬，導致騎士頻頻摔車受傷，還有車友在特定路段撿到為數不少的釘子，懷疑是「惡意」行為。
警方基於安全考量，同時為避免引發衝突，經調查後，確認馬路上的釘子是施工包商不慎遺落，非人為惡意行徑，但機車噪音問題確實對沿線部落居民造成困擾，除加強超速取締，並陸續會同監理站及環保局展開聯合稽查。