獨家》這個派出所廁所堪稱「御用」韓蔡呂馬都曾借上過

車城分駐所廁所堪稱「御用」，韓蔡呂馬竟都曾借上過。（記者蔡宗憲攝）

2019-11-06 13:07:53

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕國民黨總統候選人韓國瑜傳出上月31日到桃園的派出所借廁所使用，卻被警方拒絕的誤會，引發外界不少有關警局廁所的討論，其實恆春半島有許多知名「借用」廁所，除了位在墾丁大街的墾丁所，較少為人所知的，莫過於位在台26線上的車城分駐所，這幾年包括的總統蔡英文、日前從恆春開始「傾聽之旅」的韓國瑜、前副總統呂秀蓮及前總統馬英九都曾借過，被員警私下打趣稱為「御用」廁所。

國境之南恆春半島是許多政治人物喜愛宣示選戰出發的地點，雖然轄區內公廁不少，但維安重重的元首級人士，實在不方便影響其他民眾上廁所權益，恰巧位在台26線上北上方向的車城分駐所，這些年就這樣默默成為跑完行程北上時，路過快速如廁的最佳選擇。

車城分駐所看似尊爵不凡的「御用」廁所，其實相當樸實無華，除了馬桶上有員警裝飾的盆栽，其他配置都和一般的派出所一樣，連沖水控制桿也是最傳統下拉式，沒有因為多次元首級使用，出現特殊改裝或裝飾。

當地資深員警表示，車城分駐所的位置恰巧位在恆春半島北端，遠離遊客眾多的墾丁核心區，能避免粉絲或抗議人士注意，位在北上側，車隊也能順向快速佈置維安，「安全、方便、快速」符合安全如廁需求，成為元首級借用廁所之冠並不意外。

警方透露，這些元首級人士借用廁所都會預先通知準備，員警們其實也只是做好清潔打掃，這些重要人士大多非常客氣，快速上完廁所向員警致意後便離去，在預先規劃好的動線情況下，絕不可能出現「拒借」這種情況發生。

車城分駐所廁所堪稱「御用」，韓蔡呂馬竟都曾借上過。（記者蔡宗憲攝）

車城分駐所位在台26線北上路段。（記者蔡宗憲攝）

車城分駐所廁所其實樸實無華。（記者蔡宗憲攝）

車城分駐所廁所其實樸實無華。（記者蔡宗憲攝）

車城分駐所廁所相當樸實無華。（記者蔡宗憲攝）

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