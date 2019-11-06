屏東農民用智慧種雙椒 還能收成美濃瓜、小黃瓜

里港鄉農民莊士忠聰明種辣椒。（記者羅欣貞攝）

2019-11-06 09:42:37

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣里港鄉農民莊士忠用溫室種彩椒及辣椒，並間種美濃瓜及小黃瓜，利用自動噴霧及內循環溫控系統，降低溫室溫度8至10度，就算炎熱的夏季也能種出鮮豔優質的辣椒。

莊士忠以前養豬超過20年，他表示，一次口蹄疫就損失上千萬，於是決定離牧，將原有3分多地豬舍改裝成種彩椒的溫室，除了向專家請益，也和種苗公司合作試種新品種，以凹槽容器離地方式栽種，控制水份及養份。

去年他更改變種植方式，直接種在土裏，種苗公司提供的辣椒新品種，就是試種的第一批，屏東夏季高溫多雨，長相不佳，但在溫室栽種可以防雨，一旦出現高溫，利用農糧署補助的自動噴霧及內循環溫控系統，還能降溫8至10度。

適合冬季生長的辣椒，在如此涼冷的環境下生長，加上適當肥培管理，辣椒色澤鮮艷，口感甜美，用木醋液及甲殼素施噴，還能降低病蟲害發生，克服氣候障礙，可連2年採收；彩椒品質也相當不錯。

莊士忠指出，7月中種的辣椒，10月中陸續採收，平均一週採收2至3次，每次上千斤左右，因色澤鮮豔辣度適中，以供應餐廳及特定通路為主，曾送到市場拍賣創下每公斤200元高價，申請到QR Code，提供可追溯食材，保障消費者食用安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法