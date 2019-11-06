注意！選舉廣告物需經核准 屏東環保局11日起受理申請

屏東縣政府環境保護局將自本月（11月）11日起受理競選廣告旗幟、布條設置申請。（記者羅欣貞攝）

2019-11-06 09:15:52

〔記者羅欣貞／屏東報導〕因應明年（2020年）1月11日舉辦的第15屆總統、副總統與第10屆立法委員選舉，屏東縣政府環境保護局將自本月（11月）11日起開始受理競選廣告旗幟、布條設置申請，核准設置期間自今年11月18日至明年1月13日止，環保局呼籲務必申請，避免違規受罰。

屏縣環保局表示，鑑於歷年各項選舉活動時，選舉廣告及旗幟任意設置，影響公共安全、市容觀瞻及環境衛生，特定於法定選舉期間前2個月，應向環保局申請核准設置廣告物及旗幟，對於未經核准的違規廣告物，請各鄉鎮市公所加強取締及拆除。

環保局說明，參選人有意設置選舉廣告旗幟或布條者，應依「屏東縣廣告物管理自治條例」規定，於法定選舉期間前向環保局申請設置，其中塑膠板與珍珠板、紙板等等板類型態廣告物因四邊角度銳利，易刮傷行人及機車騎士，且版面易因風吹破掉落，不易分解、阻滯水流造成水道髒亂影響環境衛生等因素，故板類廣告物不在法令核准項目內，不得申請及設置，遇有違反情事將依法取締及拆除。

另設定的禁掛區域及設置懸掛布條不得橫跨車道及人行道上方、不得包覆騎樓柱、十字路口及交通號誌周邊20公尺內不得設置等相關規定，請各參選人能為民表率，勿違反規定，避免受罰。

環保局也指出，本屆立法委員選舉，預估人數眾多，唯恐各式競選廣告物淹沒市街，影響環境，環保局籲請各政黨參選者，得改變傳統旗幟選舉宣傳方式，在電子媒體多元的E世代，採以平面廣告或電子媒體行銷推廣政績及提升知名度，也可避免造成資源二次浪費，效果才不會適得其反。

如經查獲未經申請核准設置之懸、繫掛廣告物，環保局將通知參選人請儘速補辦申請改善或自行拆除，否則將依法告發處分並予拆除。參選人依規定向環保局提出申請資料，經核給編號應印寫於該款廣告物，以作查核辨識。

環保局強調，基於行政中立立場呼籲各參選人應依規定辦理申請，如廣告物內容涉及攻訐或誹謗等攻擊指控他人之不實文字圖樣者，將一律依法取締拆除並不給予補辦申請。

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