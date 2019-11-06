71歲日本魔術爺爺自掏腰包來台 為小朋友巡迴百場

自日本的魔術爺爺藏谷和夫昨天在台東馬蘭國小演出。（記者黃明堂翻攝）

2019-11-06 08:46:36

［記者黃明堂／台東報導］來自日本石川縣的魔術爺爺藏谷和夫到台東各校巡演，從11月2日至24日將在全縣27校表演30場，後續再到北高屏花，共100場密集演出，只為看到台灣孩子的笑容。

魔術爺爺藏谷和夫每年都會到1至2個國家義演，今年是第11年的巡演，也是第4次來台灣。為了讓演出更加豐富，也邀請了他的魔術同好南野爺爺一同共襄盛舉，幸運的學校有機會同時欣賞兩位魔術爺爺同台較勁的特別演出。

縣政府教育處表示，藏谷和夫昨天在台東市馬蘭國小表演，看到孩子們滿滿的開心笑靨，覺得不虛此行。今年爺爺一到台東後，聽說離島的孩子也想看魔術，馬上決定挑戰自己，準備搭乘東北季風下的船班，將演出帶往蘭嶼及綠島，並在當地安排了4場次的演出。

教育處指出，藏谷和夫的演出行程都是自掏腰包。這也讓他下榻的背包客棧店長小陳深受感動，不但主動打折降價，協助生活照顧，有空更提供接送並幫爺爺拍照記錄。濃濃的台東人情味，也讓來自日本的爺爺感動不已。

這趟來台共將停留2個半月內除了台東，也將在台北、高雄、屏東、花蓮演出共100場，已經71歲，因為愛心的能量滿滿比起年輕人更有活力。

自日本的魔術爺爺藏谷和夫（後排右一）昨天在台東馬蘭國小演出。（記者黃明堂翻攝）

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