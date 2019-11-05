屏東國中小何時裝冷氣 潘孟安：執行沒那麼簡單

屏東縣長潘孟安強調，國中小裝冷氣執行上很複雜。（記者侯承旭攝）

2019-11-05 22:58:34

〔記者侯承旭／屏東報導〕屏東縣長潘孟安今天赴縣議會提出施政報告，議員關切國中小全面裝冷氣的進度，潘孟安解釋，買冷氣很容易，但執行面沒那麼簡單。

國民黨議員唐玉琴質疑，今年初台灣燈會屏縣府花了逾3億元，很多家長關心的校園全面裝冷氣卻沒有進展。

民進黨議員李世斌也關切裝冷氣進度，潘孟安答覆家長問卷有八成四贊成，要進一步說明時卻遭制止，場面一度尷尬。

據了解，逾3萬份家長問卷有84%贊成裝冷氣、16%不贊成，贊成繳費89%、不贊成繳費11%。屏縣府曾預估，全面裝設冷氣需14億元，每年新增電費支出逾2億元。

潘孟安於議會結束後解釋，全面裝冷氣牽涉的層面很廣，購買冷氣很容易，但教室的配電設備能否負荷必須清查，與台電的購電契約也要談判，家長是否願意支付電費更是關鍵，還要注意無力支付電費的學生不能被貼標籤，學校裝冷氣的先後順序也要有依據，執行起來沒有議員想的那麼簡單，縣府已在進行前置規畫。

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