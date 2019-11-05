幼兒、長照預算增至千億 蔡英文：讓青年敢生敢養

蔡英文到林邊慈濟宮參拜，與鄉親面對面開講。（記者陳彥廷攝）

2019-11-05 18:25:04

〔記者陳彥廷／屏東報導〕總統蔡英文今天回到家鄉屏東連跑7個行程，與鄉親面對面開講時，強打政績牌和主權牌，她強調，蔡政府是照顧人民且堅守主權的政府，長照增至400億預算，幼兒照顧則增至600多億元預算，就是要讓青年人「敢生敢養！」

蔡英文上午結束高雄榮總屏東分院的動土儀式後就展開宮廟參拜行程，下午首站抵新園鄉新惠宮，接著再到林邊鄉慈濟宮，萬巒鄉佳和宮和歸來鄉慈天宮，晚間則到屏東市和樂餐廳參加屏東小英之友會成立大會。

蔡英文宫廟參拜後，與鄉親面對面開講時，強打政績牌和主權牌，她說，今年台灣的經濟發展是亞洲四小龍第一，從全方位照顧人民的社福政策，還解決屏東交通不便的重大建設。

她說，政府對農民、老人、青年的照顧不遺餘力，讓老人安心養老，幼兒受到照顧，除讓醫學中心等級的醫院榮總南下設院外，在人口不斷老化下，「人人都會老，我也會老」，因此長照1.0時代的預算是50億元，升級到明年2.0的預算，將增至200億元，全國還有4000至5000個長者照護據點，為長者提供健康照護服務。

「要讓年輕人敢生敢養！」蔡英文說，長者、小孩都要受到照顧，幼兒0至6歲的從200億開始，每年增加，現在預算已達到600多億，像0到2歲的托育服務，每個月政府補貼約6000元，而2到6歲的幼兒園，以往有收費並不便宜，但在目前幼兒照顧政策下，最多最多只要交4500元，到公幼家長更只須繳交2500元以下的雜費，「其他統統政府出」，政府和年輕人一起養小孩，讓年輕人敢生、敢養。

蔡英文走進林邊慈宮廟埕時，受到夾道歡迎，短短20公尺走了5分鐘。（記者陳彥廷攝）

蔡英文走進林邊慈宮廟埕時，受到夾道歡迎，短短20公尺走了5分鐘。（記者陳彥廷攝）

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