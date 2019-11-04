滑翔機砸人可能「禁辦」引討論 墾管處：不必過度解釋

墾丁龍磐公園無動力滑翔機砸死婦人意外，墾管處發出聲明不排除禁辦。（記者蔡宗憲翻攝）

2019-11-04 22:17:23

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁龍磐公園無動力滑翔機砸死婦人意外，墾管處發出聲明不排除禁辦，引發外界「因噎廢食」或「危險就該禁」的討論，各種聲音在社群媒體上討論激烈，墾管處則強調，主要是希望舉辦活動時的安全規範能夠更詳盡，並非完全禁止舉辦，外界實不必過度解釋。

「照官方邏輯，酒駕害死更多人更應該禁酒吧！」滑翔機砸人引發墾管處可能「禁辦」，許多正反意見在網路上激辯，倒是在那裡看過10幾次的機車、汽車、腳踏車的流血意外，連迎接曙光都連續2年有人跌進陷坑中受困，是不是應該禁止汽機車、腳踏車進入國家公園？是不是應該把陷坑填平？

力挺墾管處禁辦的網友，則認為「在國家公園合法通行步道上出意外，遊客真的很無辜，更證明活動不適合在該處舉辦。」多名網友認為，把墾管處想成是場地租借方，租借人員出事，如提不出相關安全措施解決方案，誰願意冒風險再出借場地？

針對各界「禁不禁辦」的激辯，墾管處指出，目前協會已經透露「不敢再提出申請」，但墾管處的立場並非「從此後禁辦」，而是這起意外凸顯原來的安全規範不夠，有必要作意外成因分析進一步改善，過去南灣海上長泳同樣發生重大意外，墾管處後來仍未禁止其他單位申請舉辦三鐵或其他游泳活動。

墾管處進一步強調，以這次無動力滑翔機意外為例，因墾丁龍磐是世界級的賽場，未來如有機會再舉辦，勢必對於周邊道路暫時封閉、道路園區管制及舉辦時段、範圍都要重新評估，相關規範也將參考民航局將制定的「無人機管理法規」，正式聲明中「未來若無法完全排除意外可能，將不再同意辦理。」就是這個意思；至於此案中家屬有意聲請國賠，墾管處將全力協助提供相關資料。

未來在龍磐舉辦飛行活動管制需再檢討。（記者蔡宗憲攝）

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