扯！偽開死亡證明撈千萬 醫師、助手判刑+吐錢

2019-09-04 00:18

〔記者李立法／屏東報導〕具行政相驗資格的李姓診所負責人，竟將醫師及診所用章交給沒有醫師與相驗資格的翟姓助手，讓他會同妻兒代行，檢方查出高屏地區超過5000名往生者死亡證明以此不法方式開出，李姓診所負責人等4人皆被屏東地院依偽造文書罪判刑，還要追徵1000多萬元的犯罪所得。

李男常受地方衛生公部門委託執行高屏地區行政相驗工作，檢方據報調查發現，李男長期將醫師及診所用章交給沒有醫師執照的翟姓助手代為相驗，翟男的妻兒則充當助手，每次收取約2000元費用。

檢方查出，103年5月至105年7月期間內，李男等人以此違法方式開出5000多份的死亡證明，收取1000多萬元費用，李男分得108萬元，大部份的報酬則進了翟男口袋，合計有796萬7740元，翟妻分得44萬元，翟子分得60萬2000元。

李男應訊時坦承若出國無法親自執行行政相驗時，會將印章交給翟男代行；翟男等妻兒3人也坦承犯行；檢察官訊後依偽造文書罪起訴4人。

屏東地院併處李男有期徒刑2年，可易科罰金，緩刑5年，須支付10萬元公益金；翟氏父子各併處3年2個月及2年徒刑，得易科罰金，未獲緩刑，翟妻併處1年徒刑，緩刑3年，4人不法所得應全數追繳，可上訴。

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