《林邊鄉志續編》今揭書 八八風災省道淹慘變河道

2019-09-03 23:35

［記者陳彥廷／屏東報導］林邊鄉公所今天為耗時近3年編寫的《林邊鄉志續編》舉辦「揭書」儀式，曾經編過初版《林邊鄉志》的鄭進明已經93歲高齡，他仍受邀擔任續編的編輯委員，還提供有關八八風災的重大災害紀實照片，堪稱是一生看顧林邊的在地耆老。

舊版的《林邊鄉志》在1985年面世，距今已34年，尤其林邊經八八風災後，地形地貌不論是為防洪或是受災變，皆有極大改變，如同滄海桑田，時日久遠之下，《林邊鄉志》資料亟待更新，林邊鄉公所今天舉辦「揭書」儀式，林邊鄉長陳俊吉、臺灣史研究會理事長紀長欣及鄉志主纂葉志杰及村長、民代和擔任編輯委員的林邊各學校校長、審查的學者等都前來觀禮，見證林邊已經走出八八陰霾。

鄉長陳俊吉表示，有感林邊受八八風災的影響長遠，續編鄉志紀錄，於2014年發包予台灣史研究會，今年正好是八八風災10週年，感謝主纂葉志杰及研究會的戮力完成，終於付梓出版。

「鄉志不是要封存過去，而是要迎向未來！」，主纂葉志杰說，「必須揣摩林邊人受風災的重大影響」，據他實地調查，八八風災後，林邊人就出現遷離及依附原生地兩種截然不同的態度，而他所作就是要收錄地方最傳神的生活及精神，透過鄉志延續。

耆老鄭進明是前鄉公所退休職員，當年曾參與首版鄉志編寫，今年已經93歲的他，他還提供八八風災當天從鄉內制高點拍攝主要幹道台17線淹水「省道變河道」，救援人員搭乘橡皮艇進入省道救援的照片，並提供多張極具八八風災前後參考性的照片，此外，他還是《林邊鄉志續編》的編輯委員，昨天他也到場受獎，他笑稱「我最年輕」、「來看續集的」，傳承的精神令人敬佩。

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