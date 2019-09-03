她消失茫茫大海…警海灘狂追、發動海、陸、空48小時大搜尋

2019-09-03 10:16

〔記者陳彥廷／屏東報導〕林姓瑪家鄉民，本月1日疑似遠赴數十公里外的枋山鄉海岸投海輕生，員警獲報當場時，疑似還可見到林女的身影，但追上海灘，只見林女消失於茫茫大海中，經過陸、海、空的連日漏夜搜索，今天凌晨被海巡署人員於南勢湖溪出海口約5海里處發現林女的遺體，凌晨前來指認的焦急家屬見狀是泣不成聲，場面哀戚。

屏東縣警察局於9月1日凌晨1時17分接獲報案，指在台1線456k處（枋山路段）附近沙灘處有1女性民眾緩步走下海，疑似就是要輕生，員警到場後，還可見女子舉步身影，但呼喊該女卻充耳不聞，還來不及制止，該女就已消失於洪濤之中。

海巡隊及消防局等單位，立刻派譴大隊人馬及器具前往搜尋，救援期間各單位出動直升機、船艇、潛水人員及附近沿岸搜尋等陸海空全面搜索，連續2日搜尋均未發現溺者。

直到今天凌晨近1時，海巡搜索時回報於屏東縣枋山鄉外約5.9浬處發現該名女性大體，已明顯失去生命跡象，隨即打撈至巡防艇，並於2時40分載運回恆春後壁湖漁港，經家屬初步指認後，交由殯葬業者送至屏東市立殯儀館，並報請檢察官相驗。

本件案件屬罕見的往北飄案件，且距離甚遠，距離上次有船隻通報疑似發現遺體的地點，已又漂離近4海里，要不是海巡艦隊分署人員駛船擴大搜索直到深夜，在大海中努力搜索，尋獲之日恐遙遙無期。

恆春海巡隊呼籲：「勇敢尋求幫助愛惜生命，問題一定可以找到解決」。另請漁船朋友海上作業或民眾從事水域遊憩活動時應注意自身安全及遵守各項法令及規定；「急難救助、爲民服務」亦為海巡重要工作，如有發生危難情事可撥打「118」服務專線，海巡署將派員立即協助。

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