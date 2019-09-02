繼續選？傳基層勸進黃昭展挑戰屏東2選區立委

2019-09-02 23:34

［記者陳彥廷／屏東報導］前台聯黨副秘書長黃昭展2016年曾參選屏東第3選區立委，去年又投入鄉長選舉，雖皆敗陣，但至今仍勤於基層走動，上週末更傳出崁頂地方基層勸進再戰立委，屏東縣立委第二選區選情隨選戰接近越來越緊繃，未來恐怕不只是藍綠相爭的局面。

屏東的立委席次經調整後，分區立委現在減少為兩席，由當初第一選區及第三選區吸收原本的第二選區擴大，成為新的第一及第二選區，目前第二選區已有國民黨籍的周佳琪代表出選，以及現任的民進黨籍立委莊瑞雄則尋求連任，由於兩人都經過黨內初選才出線，原本本區預期就是單純的藍綠對決，不料上週末傳出「政」憾彈。

崁頂鄉目前屬第二選區，黃昭展上週末也和崁頂鄉前鄉代主席曾輝地、現任鄉代陳清華、王國鑑及第二選區鄉鎮的村里長們餐敘，席間傳出這些地方民意代表的支持，希望在藍綠之外能有第三選擇。

從政最初屬泛綠背景的黃昭展出身新園鄉，2016年以無黨籍身分出選，惜敗莊瑞雄，還比下當時國民黨籍候選人許謹如，罕見以無黨籍身分成屏東第三選區第二高票，去年參選新園鄉長，在三足鼎立下雖落選，但仍有一定基層實力，與周佳琪為同鄉的他，是否從鄉內就開始要面臨分裂，令人玩味，若再與莊瑞雄對壘，是否刮分綠營票源，也值得關注。

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