地方媽媽福音 屏東首家新建非營利幼兒園坐落東港最大里

2019-09-02 21:33

［記者陳彥廷／屏東報導］東興國小非營利幼兒園新建工程於今天舉辦動土奠基典禮，縣長潘孟安、鎮長徐志雄及縣議員林蔡鳳梅等多位地方人士參與，潘孟安指出，這個學年度全縣已有10家非營利幼兒園，這家新建的幼兒園，預計明年8月底落成，9月營運，地方媽媽聞訊直說「很期待！」

非營利幼兒園近期頗受歡迎，屏東縣政府除鼓勵家長可以優先選擇送小孩上學外，因為採公立收費，一般大約也在國小內，也因未來學生可能留下升學而受歡迎，為配合中央擴大幼兒托育公共化及提供價格合理、品質有保障的托育服務政策，減輕家長經濟負擔，縣內現有10家非營利幼兒園。

不過，目前10家皆屬活化學校閒置空間所改建，首家「新建」的非營利幼兒園，則選擇坐落在人口稠密的東港鎮，還選在人口最多、達1.1萬人的興東里的東興國小，提供更多元及平價的教保服務。

潘孟安表示，目前東港鎮包括東港、東光、以粟與大潭4所國小均有附設幼兒園，其中學區距東港鎮中心有段距離的興農里及興和里，因尚無設置公立幼兒園，為落實擴大幼兒托育的公共化及減輕家長的經濟負擔，縣府選定東興國小辦理非營利幼兒園，由於該校已無閒置空間，經爭取經費新建幼兒園園舍。

潘孟安強調，縣府全面盤點全縣公立幼兒園比例較低的行政區及清查學校可釋出空間，由公部門提供場地及設施，並由民間協辦建置的幼兒園下，目前全縣公幼設置比率已達到4成，預計明年底達到6成目標，透過「平價收費」、「就近入學」、「貼近家長托育時間」及「弱勢優先」等條件，建構一個安全健康的教保環境。

縣府教育處則補充，東興國小非營利幼兒園新建工程經費3400多萬元，將興建二層樓共8間教室，打造安全健康、友善場域、樂活成長及資源共享的教學環境，讓家長能兼顧職場及育兒需求，預計明年8月竣工，9月份起正式營運，將可招收105名幼兒入園，提供弱勢幼兒優質、平價的幼教環境。

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