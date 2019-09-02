連續3年盛產 竹田辦檸檬節力抗產銷失衡

2019-09-02 19:23

〔記者邱芷柔／屏東報導〕檸檬從2013年至2015年間，全台種植面積增加了1000公頃，去年光屏東地區就產出3萬公噸鮮果，儘管有企業契作、政府拚外銷，仍連續3年面臨盛產壓力，農政單位也預估今年整體產量將再增加，竹田鄉農會為此帶動農友通過產銷履歷認證，並將在週末舉辦檸檬節活動，開發檸檬多元用途，力抗產銷失衡。

屏東縣檸檬種植面積達1853公頃，市售檸檬每10粒就有7粒來自屏東，農糧署預估，今年全台檸檬收穫面積將達2694公頃，總產量達4.6萬公噸，約較去年增產11％，與常年產量3.7萬公噸比較，約增產23％。

竹田農會總幹事張志誠說，竹田檸檬種植面積有113公頃，面積不大但平均產量為全台最高，每公頃產量可超過2萬公斤，今年檸檬盛產價格呈現疲軟，去年同期每公斤收購價可達15元，但現在只剩下11元，全鄉有已9成檸檬農友取得生產履歷認證，希望以穩定的品質吸引消費者，在客委會、農改場及縣府等單位協助下，預計在9月7、8兩日於竹田驛園舉辦「2019竹田檸檬節-HAKKA檸檬野餐派對」活動，幫助農友行銷。

竹田檸檬節將有當地檸檬產銷班產品展售及小農市集，同時還有名廚郭主義現場教導民眾以檸檬入菜，讓檸檬從零嘴、飲品躍上餐桌，民眾還能參加DIY做檸檬醋、檸檬涼拌菜等活動。

屏縣府農業處副處長鄭永裕也表示，目前檸檬仍以外銷中國為大宗，為了避免仰賴單一市場，縣府擴大全球佈局，把外銷目標客群放到東亞、中亞及東南亞等地區，同時也將農業元素納入今年台灣設計展中，希望多元行銷擴大內需與外銷市場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法