「髮蠟哥」糾眾訪「包龍星」 遭警方帶回管束

2019-09-01 22:43

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東人氣直播主吳季哲遭重傷害案，落網的「包龍星直播網」經營者洪臻賢及陳、潘2名共犯經屏東地檢署聲押獲准，但直播主之亂持續掀波瀾，同樣是網紅直播主的「髮蠟哥」今天下午也開直播，直說要和朋友一起去朝屏東潮州「看看那一些 妖魔鬼怪」，並邀觀看直播的民眾一起再潮州交流道下集合，沒想到「髮蠟哥」今天晚間8點左右抵達88快速道路竹田交流道，剛踏進潮州就遭到警方帶回管束。

髮蠟哥今天在自己的粉絲團開直播，直指要和朋友一起去屏東潮州，並在直播處留言「一起去屏東潮州，看看那一些妖魔鬼怪。我朋友順便要帶一些雞蛋糕下去請他們吃，看他們吃完以後看到我們以後會不會四處咬人，有聯絡跟我一起要去的人可以一起來，我們一起過去給他們關懷關懷，要不然吃不飽都會四處亂咬。路途遙遠。幫我分享下去 大家一起進來，聊聊天說喔笑話哈哈哈。」

髮蠟哥在網路上號召引起警方關注，潮州分局警方今天下午持續監視髮蠟哥直播，並掌握其行蹤，晚間8點髮蠟哥開車抵達88快速道路竹田交流道時就被攔截，警方透露，因接獲情資有直播主疑似在網路上聚眾計畫滋事，因此主動監視，並擷錄相關跡證，同時行使警察職權行使法，對「髮蠟哥」當場帶回管束。

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