台灣人李孟居赴港經商疑「被失蹤」多日 鄉長越洋籲國際關切

2019-08-31 18:41

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣枋寮鄉鄉政顧問李孟居日前赴港，卻疑似失蹤，昨天流出他通聯最後解放軍軍車停滿整個體育場的驚悚場景，也疑似因此「被消失」，枋寮鄉長陳亞麟，返台前也錄下影片，呼籲國際民主國家站出來檢視，若是中國所操作，更要譴責。

李孟居原定20日就要回台，27日再到印尼和陳亞麟會面，參加有東協各國與會的國際會議，不過，20日下午後，陳亞麟與李孟居失聯，而最後通聯的畫面就是滿停解放軍軍車的體育場，大集結的數量比以往任何所曝光的照片都還要多，相當驚悚。

「希望只是誤會一場！」，陳亞麟昨天準備返台，搭機前錄製影片指出，希望李孟居的事件只是暫時性的失聯，而不是有中國政府在背後操作，但若真的是中國在背後操作，呼籲全世界民主國家都要正視且「強烈譴責」。

陳亞麟說，李孟居就只是個單純的商人，主要目的就是要到香港及深圳經商，他去經商、旅遊，卻極有可能受到「被失蹤」的對待，這絕對會令全世界民主國家都感到不可思議。

邀請陳亞麟和李孟居與會的該國際會議的會議主席尼爾森，發現李孟居竟然完全沒現身，除向陳亞麟表達擔憂之意，更是驚訝這種在民主國家非常罕見的事情竟然在中國發生。

由於家屬日前透過管道向中國公安聯繫，中國公安卻四兩撥千斤說他沒越深圳，還踢皮球要家屬去問港警，與其曾到香港邊境甚至深圳的事實完全不符，中國疑似隱匿事端。

陳亞麟表示，曾向李提醒中國現在風聲鶴戾，在台灣容許的行為，卻極易被中國在沒有任何或警示、提醒下就羅織名堂入彀，失聯這麼久，家屬及朋友們都非常關心，25日他就通報台灣陸委會及香港朋友協尋，27日於印尼也無李的訊息，他嚴肅呼籲，希望美國以世界警察的角度以及全世界的媒體了解、介入及關注這件事情。

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