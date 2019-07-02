獨家》屏監戒護科長遭伏擊重傷 檢查無主謀、傷害罪偵結

2019-07-02 00:38

〔記者李立法／屏東報導〕屏東監獄陳姓戒護科長遭伏擊重傷案，檢方經過近半年調查，查不出幕後主使者，也無法證明將被害人打斷手腳的4名凶嫌是預謀犯案，僅以普通傷害罪起訴，獄方戒護同僚對這樣的偵辦結果感到遺憾，認為正義未獲伸張，擔心會產生模仿效應。

陳姓戒護科長去年12月27日早上6時許開車上班扺達屏監大門口時，被一輛黑色轎車從後方追撞，隨即下來4名年輕人分持棍棒對陳猛K，陳男逃進監獄求救，4名凶嫌卻追進監獄打斷陳男手腳，4人行凶後連同車上1名共犯待在現場等候警方，均辯稱是「行車糾紛」。

檢警調閱獄方及路口監視器畫面後，發現該部黑色轎車很早就出現在屏監門口附近，一發現陳男駕車扺達屏監門口時，隨即以「車禍」方式迫使陳男下車慘遭痛毆，種種跡象顯示預謀犯案可能性相當大，檢警隨即展開偵辦。

但經檢警過濾及調查後，並未發現楊男等4名凶嫌及同車另1名共犯等5人，曾與特定監獄收容人或管理人員有所接觸，因查不出幕後主使者，也無法證明是預謀犯罪，檢察官日前以刑度3年以下的普通傷害罪偵結，對4名動手打人的被告求處1年徒刑。

被害人戒護同僚得知檢方偵辦結果後議論紛紛，有人質疑辦案「品質」，有人擔心會產生模枋效應，也有人認為就算查不到主使者，也該對行凶者重懲，否則往後監所管理人員誰還敢認真做事。

屏東地檢署表示，可以體會被害人及家屬心情，承辦檢察官在偵辦該案上投入相當多心力，對於可疑的人事物均細心調查過，只能根據掌握到的證據處置，至於為何不以重傷害罪起訴被告，檢察官是以被害人傷勢、全案情狀及法律的規範為依據。

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