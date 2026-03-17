澎湖縣長選舉》泛藍整合失敗 葉竹林強調參選到底

無黨籍澎湖縣長參選人葉竹林強調參選到底。（記者劉禹慶攝）

無黨籍澎湖縣長參選人葉竹林，昨日正式對外澄清「退選」說，並表示將參選到底，不可能擔任國民黨徵召澎湖縣長參選人陳振中副縣長，他強調泛藍沒有分裂本錢，但自己絕不是「戰犯」，而是澎湖政壇「大佬」不願進行民調整合，澎湖泛藍正式分裂。中國國民黨澎湖縣黨部反駁葉竹林「大佬」介入說。

葉竹林表示，泛藍沒有分裂的本錢，唯獨整合是唯一出路，大家以民調分高低，倘若葉竹林輸了，也會認命退出縣長參選顧全大局，雖然國民黨推出的人選陳振中鄉長曾表示願意接受民調，但是要經過「第三者」同意，無奈該「大佬」不同意所以破局，葉竹林只好走自己的路。

請繼續往下閱讀...

國民黨澎湖縣黨部提出說明，依據黨章規定，黨員若曾退黨後再申請入黨，需滿四年方能恢復黨權，在此期間亦不得參與黨內任何選舉相關事務。此為全國一致適用的制度與規範，並非地方黨部可以因個別選舉而自行更動。

因此，所謂「民調初選無法進行」，並非任何人刻意阻擋，而是必須回到制度本身。黨章既然已有明確規定，就必須共同遵守。國民黨徵召澎湖縣長參選人陳振中也表示，既然接受國民黨徵召，一切依照黨章行事，至於「大佬」介入民調說法，陳振中認為決定投入縣長選舉，一定要爭取政壇大佬支持。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法