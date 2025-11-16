澎湖北辰市場火災 縣府助儘快復業

澎湖縣最大傳統市場馬公市北辰市場於十三日凌晨發生火災，造成市場內多個攤位遭燒毀、損失慘重，事發三天後，澎湖縣長陳光復昨天在馬公市長黃健忠、消防局長許文光等人陪同下，前往現場視察災損情形，並傾聽受災攤販的心聲與需求。

陳光復表示，當務之急就是協助攤販儘快恢復營業，減少大家的生計損失，他要求建設處、馬公市公所及相關單位，立即組成專案小組，統籌協調災後復原工作，先進行電線拉線、線路復原及恢復供電，確保市場基礎設施安全無虞，讓攤販們能在最短時間內重新開業。

後續請馬公市公所全面檢視市場管理，包括周遭臨時攤位管制、避難路線規劃、逃生設備、灑水系統及防火措施等，進行北辰市場的全面妥善管理與更新。

馬公北辰市場成立於民國七十四年，建築主體分為地下室停車場及地上一、二樓營業空間，每層約有八五〇坪，進駐攤商共有一七五攤，是澎湖民眾採買最大集散地。市場建築物電線管路老舊，疑似造成此次深夜惡火的主因，鄰近住戶及商家都希望能重建北辰市場，才能遏止意外再度發生，前馬公市長葉竹林、國民黨澎湖縣黨部主委陳雙全前往勘災時，都提出同樣的建議。

