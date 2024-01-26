澎湖鳥嶼交通船客滿 公所拒加班

鳥嶼村民未搭到早班交通船，十餘名村民無法在中午前返家。（記者劉禹慶攝）

2024/01/26 05:30

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕白沙鄉鄉公所編列離島交通船加班自籌四五○萬元經費，白沙鄉代會只保留廿萬元，昨日鳥嶼號交通船早班航次傳出客滿，搭不到船的十餘名鳥嶼鄉民，因白沙鄉公所拒絕加班，只能等到下午四或五時航班，才能順利返家，引發縣議員宋昀芝、鄉代會主席吳良添強烈不滿，除到場聲援外，也譴責鄉公所罔顧離島居民的交通權益，所幸澎湖縣政府旅遊處伸出援手，花錢雇請加班船。

鳥嶼號交通船，因載客量僅限卅五人次，導致每日上午二航班，常常客滿，昨日上午十一時卅分航班又是客滿，超過十餘名村民無法在中午前返家，對於鄉公所拒絕加班的決定，表達不滿。

白沙鄉公所表示，鳥嶼每日有四航班，如果現行調度不符合需求，可隨時向鄉公所報請緊急調度，礙於今年加班的經費有限，無法隨時支應加班。

一位生病的鳥嶼婦人表示，昨搭乘七點多船班到岐頭，坐車到馬公醫院掛急診，又陪同先生去復健，十一點回到岐頭要搭交通船返回卻已客滿，要等到下午四點才有船返回鳥嶼，實在難熬！

代表會主席吳良添強調，刪掉的經費全是公所不合理增編，已將經費明細貼在候船室公告欄，讓民眾了解。憂心過年逼近，若公所仍不加班，將會造成鳥嶼村人不便。

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