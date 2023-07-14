澎湖地質之旅 秋遊看奇岩美景

桶盤嶼奇形怪狀玄武岩，是重要觀光資源。（記者劉禹慶攝）

2023/07/14 05:30

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣近百座島嶼上累積著歷史人文的智慧結晶，壯麗的海洋景色，讓澎湖處處充滿了大自然的禮讚，而遍布群島的玄武岩，經大自然鬼斧神工的多樣雕琢，令地質學者為之驚嘆，讚譽為「上帝的石雕公園」，澎湖國家風景區管理處將推秋之奇岩季，邀民眾一窺澎湖奇岩之美。

澎管處推出虎井、桶盤跳島探索遊程

依照時序進程，澎管處規劃「澎湖四季旅遊」之「秋之奇岩季︱千岩奇秀探索趣」澎湖地質之旅，首推「虎井、桶盤跳島地質探索遊程」活動日期自九月卅至十月廿一日每週六出發（計四梯次），遊程特色為地質導覽、漁村聚落、專業導覽及安排草鞋編織手作明信片體驗，為延續海島老手藝與記憶，完成明信片作品，給親友傳遞海島文化和祝福。

每週六出發 專業導覽、手作體驗

接著為「馬公本島、漁翁島地質探索遊程」活動日期自十月廿八日至十一月十八日每週六出發（計四梯次），遊程特色除了有地質導覽、地景藝術、專業解說，以及可以一飽眼福珍奇收藏稀有文石外，另還安排讓遊客親自手作屬於個人風格的文石DIY體驗。

精彩遊程帶領遊客實際遊歷澎湖獨特奇岩景觀，透過深入且生動的解說帶領，結合地質景觀、人文、產業及體驗活動，讓更多人喜歡上奇麗多變的澎湖地景和秋季風貌，帶領遊客來一場生態、景觀、人文及海洋文化的深度體驗之旅！

另七月十四、十五日在澎湖林投沙灘登場的「澎湖黃金海岸音樂嘉年華」，邀請麋先生、玖壹壹、原子邦妮等，兩日共十組超強獨立音樂演出團體陣容。

虎井嶼雙手祈福地標，是北回歸線經過地點。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法