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    首頁　>　澎湖縣

    新台澎輪龜速 立委批賴峰偉政策錯誤

    2022/07/26 05:30

    〔記者謝君臨、劉禹慶／綜合報導〕往來台灣、澎湖的台華輪啟航已逾三十年，將於明年畫下句點，接棒運輸的「新台澎輪」預計八月開始建造，澎湖縣長參選人陳光復昨與民進黨立委王定宇、趙天麟舉行記者會，質疑新台澎輪的航行時間與舊的台華輪相近，往來高雄、澎湖需四至五個小時，無法滿足需求，呼籲交通部審慎評估，不要延續賴峰偉錯誤政策。

    陳光復表示，澎湖鄉親在高雄市達六十萬人，返鄉機票卻一位難求，穩定的船運十分重要，「台華輪」因船隻老舊，船速僅剩十六、十七節，要四到五小時才能抵達，對民眾完全沒有吸引力。

    往來高、澎需四至五個小時 鄉親不滿

    王定宇指出，台華輪已營運卅三年，澎湖人希望有新的輪船，「新台澎輪」在國民黨籍前縣長王乾發任內規劃廿六節航速，陳光復任內調整為三十四節，但現任縣長賴峰偉將輪船造價提高至廿億，速度卻降至廿二節，引發強烈不滿。

    王定宇說，「新台澎輪」將在八月動工，更改規格不會延遲造船工期；在台灣打造出萬噸、航速卅節以上的商用船隻是很平常的事，澎湖人一個多小時就能到高雄、台南，為何要延長到四至五個小時？陳光復說，賴峰偉的錯誤政策規劃，請交通部審慎評估、懸崖勒馬。

    對此，澎湖縣政府表示，航速三十節以上、萬噸級商用輪建造當然沒問題，但船票價格絕對高於飛機票價，速度又比飛機慢很多，而且貨運運費、車輛載運費用恐須調高一倍，連帶造成澎湖物價再向上攀升。

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