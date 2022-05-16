澎湖夏之石滬季 吉貝島熱鬧展開

無光害汙染的離島，最適合推出夜間導覽觀星象活動。 （澎管處提供）

2022/05/16 05:30

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖雖然受到今年疫情嚴峻影響，但澎湖國家風景區管理處推出一年四季遊澎湖，分別是春之賞鷗季、夏之石滬季、秋之奇岩季及冬之訪古季，以不同主題依循時序領略澎湖之美，夏之石滬季即日起至九月十日在吉貝島熱鬧展開，遊程結合吉貝傳統農漁業文化、社區聚落導覽、特殊自然生態景觀、夜間觀星、水域遊憩活動等。

吉貝島石滬數量、密度全國最多

澎湖石滬故鄉的吉貝島，數量、密度都高居全國之冠，更重要的是石滬師傅都來自吉貝，因此，石滬造型大約相同，基本上都有一個集魚的「滬房」及導魚的「伸腳」兩側的伸腳則根據魚的游動慣性而設計成「捲尾」的造型，使魚兒游的進來，卻游不出去，其為先民捕魚之智慧結晶，是澎湖古老的捕魚文化。

結合觀星、水域遊憩等活動

「手滬海洋~漫遊星空」兩天一夜首發團，邀請網紅藝人香蕉─王俊傑參與遊程，香蕉媽媽是吉貝人，舅舅是吉貝島上知名理髮老師傅，對吉貝有深厚情感；澎管處規劃「澎湖四季旅遊─夏之石滬季」系列活動，活動辦理時間自即日起至九月十日，將環境教育遊程結合吉貝傳統農漁業文化、社區聚落導覽、特殊自然生態景觀、夜間觀星、水域遊憩活動等。

半日遊程推巡滬、捕魚體驗

另外，「手滬海洋~悠遊漫活」半日遊遊程，透過室內課程及室外巡滬體驗，實地了解石滬構造、功能及特色，享受傳統捕魚的樂趣。

兩天一夜「手滬海洋~漫遊星空」遊程，最大亮點為帶領遊客在無光害吉貝沙尾觀賞滿數星星，旅客透過吉貝聚落導覽更加認識吉貝當地人文風情，可依自己喜好選擇走訪潮間帶，探索豐富海洋生態，或選擇動態嗨翻天的水上遊憩活動。

澎管處夏之石滬季，在吉貝首發團後正式揭開序幕。 （澎管處提供）

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