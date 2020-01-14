澎湖「臺灣淺堆」 中國船入侵盜砂

「臺灣淺堆」中國抽砂船聚集，桃園縣議員楊家俍臉書爆料供應香港機場第三跑道工程。（澎湖縣政府提供）

2020-01-14 05:30:00

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕找到了！澎湖傳統漁場「臺灣淺堆」，幾乎被中國抽砂船淹沒，雖然海巡署與澎縣府祭出鐵腕，查扣抽砂及運砂船，並判刑沒入船隻，但中國抽砂船仍前仆後繼，持續盜採珍貴海砂資源；桃園縣議員楊家俍臉書爆料，盜砂暴利驚人。

楊家俍在自己的臉書粉絲頁發文指出，中國船隻偷抽台灣砂，高價賣給香港填海蓋機場！其實之前海巡署就有查獲中國抽砂船在澎湖及馬祖盜採海砂，不僅起訴也將船隻拍賣，主要是因為中國海砂近年來價格高漲，讓這些抽砂船冒著被抓風險，還是要越界抽台灣砂拿回去賣。

自稱收到民眾檢舉，楊家俍表示，由於香港機場採用填海造陸方式興建第三跑道，需要非常大量的海砂，主要供應來源是中國福建九洲之星集團。在海砂價格一年來幾乎倍增的狀況下，他們把腦筋動到台灣的頭上，每個月固定有六艘船，每艘五到七．五萬噸左右，往來台灣、香港間，供應香港機場第三跑道填海造陸所需的砂源。

海巡署：去年驅離573艘 將持續取締

針對此事，海巡署表示，去年已在臺灣淺堆海域強勢用水驅離五百七十三艘中國抽砂及運砂船，另在金門、馬祖及澎湖，查扣七艘中國抽砂船，均被判有罪，涉案中國船員分別被處以六至八個月不等有期徒刑，船舶宣告沒入拍賣，累計拍賣金額八千四百八十萬元，未來將持續會同國防部、內政部空中勤務總隊及地方政府等友軍單位強勢取締。

澎湖縣政府與海洋委員會金馬澎分署合作，展開取締中國抽砂船行動。（澎湖海巡隊提供）

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