菊島跨海馬拉松 澎湖美食呷免驚

單親媽陳嘉齡推著腦麻子參賽，完成百馬挑戰。（記者劉禹慶攝）

2019-11-04 05:30:00

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕菊島跨海馬拉松賽主打澎湖美食呷免驚，今年創紀錄突破三千人參加，邊跑邊欣賞美景之餘，還能大啖澎湖六十三道美食，並融入不少溫馨元素，包括代言人雷理莎負傷勇奪半馬女子組第一、陳嘉齡攜帶腦麻子參賽完成百馬挑戰等。

號稱選手捨不得完賽的菊島跨海馬拉松，今年邁入第三屆，昨日在西嶼西臺遊客中心登場，主題為「做自己的破風手」，計有來自二十一個國家的三千二百二十九位跑者參與盛會，與去年相比增加七％選手人數。澎湖秋冬二季之觀光人潮，初估九至十月底整體觀光人次較去年同期成長近十五％。

活動邀請曾破全中運紀錄、日法混血美女雷理莎擔任活動大使，雖賽前腿部不適，仍稱霸二十一公里半馬組，男子組則由澎湖選手洪琳鴻摘下桂冠。

今年沿途設立十八個美食補給站，提供美食多達六十三道，包括花枝丸、炒小管、海鮮粥等特色美食；來自高雄的單親媽媽陳嘉齡帶著十九歲腦麻子，全台跑透透，澎湖剛好是第一百站，也是繼金門、綠島第三個離島賽事，讓所有跑者都為他們加油；全馬組四十二公里男女組冠軍，都由外國人抱走，男子組第一名宮崎忠勝（日本籍）、女子組第一名Cheung Hoi Wah Sarah（香港籍）。

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