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    首頁 > 澎湖縣

    澎湖8旬翁放網失蹤疑似落海 第七岸巡隊、警消漏夜搜尋

    2026/05/27 23:05 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖湖西菓葉灰窯傳出許姓老翁放網失蹤。（民眾提供）

    澎湖湖西菓葉灰窯傳出許姓老翁放網失蹤。（民眾提供）

    澎湖海域近來不平靜，先是3隻熱帶斑海豚滯留湖西沙港西6天，自行離開港區後，今（27）日就傳出擱淺青螺潮間帶死亡消息。晚間又傳出湖西菓葉村8旬許姓老翁，在菓葉海域放網未歸，現場發現老翁騎乘機車，但人卻不見蹤影，岸巡、警消漏夜擴大搜尋。

    海巡署第十三巡防區調查指出，今日晚間7時40分，菓葉安檢所接獲陳姓民眾報案，指稱許姓民眾（男，35年次、80歲）身穿白色短袖上衣及深藍色短褲，在菓葉灰窯附近海域放網，迄今未歸。現場留有許姓民眾騎乘機車1部及橘色桶子2個，至於網具則仍留在海上，卻未見人影。

    由於種種跡象顯示，許姓民眾疑似落海失蹤，第十三巡防區立即指揮線上巡邏組前往現場巡查，並通知附近安檢所派員協尋，同時通知第八海巡隊線上巡防艇火速前往該海域，展開地毯式搜索，希望把握黃金救援時間，盡速找到許姓老翁。

    另外，海巡署第十三巡防區已通報澎湖消防及警察單位到場協助搜救，沿著菓葉岸際擴大搜索範圍，但截至深夜仍未有所獲。

    海巡署第十三巡防區沿著岸際進行搜尋。（民眾提供）

    海巡署第十三巡防區沿著岸際進行搜尋。（民眾提供）

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