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    首頁 > 澎湖縣

    台電澎湖尖山電廠頒發獎助學金 助950名學子逐夢踏實

    2026/05/27 15:40 記者劉禹慶／澎湖報導
    尖山發電廠獎助學金，提供350萬元。（記者劉禹慶攝）

    尖山發電廠獎助學金，提供350萬元。（記者劉禹慶攝）

    台電自1990年設立獎助學金，37年來不間斷幫助超過50萬名學子求學逐夢，累計發出超過20億元追夢基金，台電今天再度串聯全國20座電廠，澎湖尖山發電廠提供約950人、350萬元獎助學金。

    台電今（27）日舉行2026獎助學金頒獎典禮，澎湖選在尖山發電廠舉行，由廠長李鳳春主持，李鳳春表示，台電除肩負穩定供電職責，也善盡企業社會責任，自1990年設立獎助學金制度至今，持續鼓勵電廠周邊地區低收入、遇重大變故、五育優良及才藝優秀等學子。

    台電指出，澎湖地區「促進電力發展營運協助金獎學金、特別助學金」，今年獎助學金高達350萬元，各級學校優秀學子有950人獲得；其中獎學金有910人，合計190萬元，特別助學金40人，金額160萬元，嘉惠澎湖優秀和家境清寒的學子努力向學。

    澎湖尖山電廠今日同步頒發「促進電力發展營運協助金獎學金、特別助學金」，澎湖縣政府參議蘇啟昌、湖西鄉公所秘書盧富生、台電澎湖區處長路奎琛與尖山電廠長李鳳春等人，代表頒發給大專院校等優秀學子代表。

    台電尖山發電廠發放獎助學金，九百五十名學子受惠。（記者劉禹慶攝）

    台電尖山發電廠發放獎助學金，九百五十名學子受惠。（記者劉禹慶攝）

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