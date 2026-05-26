原澎湖北海觀光勝地險礁 轉型成燕鷗繁衍天堂

險礁出現大批燕鷗棲息，種類多達四種，數量達上萬隻。（記者劉禹慶攝）

昔日「比基尼島」險礁，為每年夏季北海觀光旅遊勝地，但因原島主經營不慎倒閉，島上觀光設施陸續關閉，重新回到無人島原始面貌，卻意外吸引大批遷徙過境嬌客進駐，成了燕鷗大本營，根據去年調查，險礁有4種燕鷗，數量達1萬620隻。

位在澎湖北海的無人島險礁，原本是赤崁漁民捕捉丁香中繼站，上面有魚灶，也就是因為這個魚灶，設立險礁1號，成為澎湖無人島唯一有島主，並打贏與澎管處產權官司。後來還因偶像劇《原味的夏天》登島全程拍攝連續劇暴紅，2009年更是澎湖消費券抽獎，提供「一日島主」而名聲大噪，但好景不常，2018年原「島主」因負債倒閉後，觀光熱潮逐漸退去，島嶼重新回歸無人島樣貌。

請繼續往下閱讀...

險礁少了大量人為活動干擾，卻意外成為燕鷗繁殖天堂，今年更出現數量爆發，密密麻麻的燕鷗幾乎鋪滿沿岸沙灘，令不少跳島遊客驚艷，也成了北海遊艇業者新的生態招牌。根據去年險礁嶼鳥類調查，自去年4月30日至10月17日共進行11次調查，記錄到4種燕鷗繁殖，包括蒼燕鷗、紅燕鷗、白眉燕鷗與鳳頭燕鷗，4種全數在島上築巢繁殖，其中以紅燕鷗與鳳頭燕鷗數量最多，整體數量也比前年明顯增加。

由於近年險礁燕鷗族群確實持續增加，今年繁殖密度更創新高，靠近潮線的沙灘幾乎布滿燕鷗巢位，已成澎湖近年最重要的海鳥繁殖據點之一。因此澎湖野鳥學會強烈建議，縣府應比照青螺沙嘴與澎澎灘模式，在燕鷗繁殖期間評估公告禁止人為干擾。

澎湖北海無人島險礁，沒有觀光人潮後，成了燕鷗繁衍天堂。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法