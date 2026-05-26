洄游沙港6天 3隻熱帶斑海豚漲潮之際自行離去

沙港出現的3隻海豚，二十六日漲潮後自行離去。（郭偉民提供）

連續6天洄游澎湖沙港港區的3隻熱帶斑海豚，今（26日）上午6時許，趁著漲潮之際，自行游出港外，一度徘徊，隨後向外海離去，結束連日來欣賞沙港海豚熱潮，也讓現場守候救援的專家學者鬆了一口氣，擔心港區滯留多時的海豚，最後會因體力衰竭擱淺，重蹈去年高雄港海豚死亡的悲劇。

澎湖縣政府農漁局5月21日接獲沙港安檢所通報，於沙西港區內發現3隻迷航海豚，經初步辨識確認物種為熱帶斑海豚。研判可能因追逐魚群或躲避天敵而誤入港區。由於通報當時適逢退潮期間，受限於港區水深條件，經初步評估後，先採取現地持續觀察方式，同時請安檢所協助通知港區船隻減速航行，並提醒民眾切勿餵食或近距離干擾，以避免影響海豚自然行為，增加停留港區時間。

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雖然5月22、24日2度利用獨木舟，並搭配水下聲納系統，企圖引導海豚離開港區，但都未獲明顯成效。海保署第一時間啟動海洋保育類野生動物救援組織網機制，會同澎湖縣政府、海巡署及中華鯨豚協會與黑潮海洋文教基金會、成大鯨豚中心等單位共同關注。澎湖縣政府農漁局也召開專案會議，委託中華鯨豚協會協助處理。

今日上午6時許漲潮之際，傳出3隻海豚自行游出港區，雖然一度徘徊，但最後還是向外海游去，目前持續觀察，希望避開北海淺灘區，順利重新回到正常洄游路線，而因海豚重現沙港，帶來的觀光熱潮，也隨之消退。

3隻熱帶斑海豚，自行由港區離去。（郭偉民提供）

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