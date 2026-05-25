疑因追逐魚群、躲避天敵 3隻熱帶斑海豚受困澎湖沙港待援

澎湖縣政府委託中華鯨豚協會救援沙港迷航海豚。（郭偉民提供）

澎湖縣政府農漁局5月21日接獲沙港安檢所通報，在沙港西區內發現3隻迷航海豚，經初步辨識確認為熱帶斑海豚，研判可能因追逐魚群或躲避天敵誤入港區。由於通報時適逢退潮期間，受限於港區水深條件，經初步評估後，先採取現地持續觀察方式，同時請安檢所協助通知港區船隻減速航行，提醒民眾勿餵食或近距離干擾。

經持續觀察後，發現3隻海豚自主游離意願不高。因此22日利用滿潮時段，優先採取對海豚干擾程度較低的獨木舟引導方式，嘗試協助海豚離開港區，但因海豚活動靈活，未獲明顯成效。期間持續與海保署派員監測海豚狀況，並研商後續處置措施。

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5月24日邀請黑潮海洋文教基金會具鯨豚專業背景余欣怡博士至現場，經實地進行水下聲學測試及健康狀況觀察，研判其中1隻海豚泳姿雖較另2隻略顯異常，但整體仍維持良好游泳能力；另水下聲學測試顯示3隻熱帶斑海豚對特定聲學刺激具有反應，因此當日下午滿潮時段，再次搭配獨木舟及水下聲學方式進行引導作業，惟仍未能成功引導海豚離開。

農漁局表示，鯨豚若長時間受限於港區空間，可能因環境限制造成壓力增加，進而影響其健康狀況。經連續4日監測，已觀察到部分個體吻部出現新傷口，同時水下監測亦未偵測到明顯聲音訊號，顯示港區環境可能已開始對其行為產生影響，因此澎湖縣政府已委託「社團法人中華鯨豚協會」協助辦理後續救援工作，並將與相關保育及專業單位共同研擬更進一步處置方案。

中華鯨豚協會2次利用獨木舟引領海豚出海都失敗。（記者劉禹慶攝）

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