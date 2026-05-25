天主教惠民醫院前進台灣最西花嶼義診 重現當年天主教神父偏鄉服務精神

天主教惠民醫院，深入台灣極西花嶼義診。（惠民醫院提供）

天主教靈醫會醫療財團法人惠民醫院，由副院長趙白玫與家醫科醫師蘇發祿、家醫科主任王理剛、醫療部主任王昆池、護理師方沛琳及志工組成的醫療服務團隊，前進台灣轄內最西端的3級離島「花嶼」。在花嶼村社區活動中心一樓舉辦「健康花嶼・不能沒有你」醫療與健康照護服務活動。

花嶼村因地理位置偏遠且交通極為不便，島上醫療照護資源相對匱乏，居民多以高齡長者為主，日常就醫與健康保健面臨極大挑戰。秉持靈醫會「哪裡需要就往哪裡去」的精神，期待透過預防保健知識的傳遞與早期篩檢，全力守護這座極西之島的居民健康。

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首場講座由惠民醫院趙白玫副院長主講《澎湖惠民迎未來》，感性指出惠民醫院扎根澎湖數十年，始終與澎湖民眾牽手同行，未來新院區落成後，將引進更完善的長期照顧與醫療設施，並持續將服務觸角延伸至花嶼離島，承諾「惠民的愛，絕不缺席任何一個角落」。

隨後，由深具豐富臨床與偏鄉醫療經驗的蘇發祿醫師主講《醫療照護在花嶼》健康講座，蘇醫師以貼近在地生活的口吻，深入淺出地向長者說明未來期待能在花嶼推動的服務內容，現場互動熱絡，氣氛溫馨且充滿歡笑。

除了健康講座，活動的核心重點為全面進行的「長者功能評估檢測（ICOPE）」，惠民醫院醫療團隊與護理師仔細為現場每一位高齡長者進行認知功能、行動能力、營養狀態、視力、聽力及憂鬱風險等6大指標篩檢，透過精準的數據評估，協助長輩及早發現衰退跡象並提供專業諮詢。

義診活動進行健康篩檢，協助離島長者預防身體狀況。（惠民醫院提供）

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