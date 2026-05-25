毒駕酒駕零容忍 澎湖縣3分局同步台灣展開專案取締

澎湖各交通要衢設置臨檢站，全力查緝酒駕及毒駕。（白沙警分局提供）

因應近日接連發生重大毒駕事故，警政署通令全國警察機關全面強化查緝作為。澎湖縣警局轄管3警分局，配合警政署及刑事警察局規劃，自昨（24）日起啟動「115年全國同步強化查緝毒駕及斷源緝毒專案」勤務，針對重要道路、深夜易聚集場所及危險駕駛熱點加強攔查，全力防制毒駕危害。

澎湖縣警局長林樹國表示，近期依托咪酯類「喪屍煙彈」危害日益嚴重，此次專案除查緝毒駕外，也同步加強查緝持有、販售及製造等毒品犯罪，持續向上溯源、向下刨根。澎湖縣政府警察局近年來持續強化毒駕查緝工作，自去年11月迄今已主動查獲毒駕案件32件，展現警方打擊毒品犯罪及防制毒駕的決心。

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隨著澎湖縣正式進入觀光旺季，外來觀光客持續增多，出入轄內之人車日益複雜。由於毒駕駕駛人極易突然出現不可預測的危險駕駛行為，一旦肇事，後果不堪設想，防制工作刻不容緩。由於毒品將造成精神恍惚、反應遲鈍及判斷力下降，切勿施用毒品後駕車。警方對毒駕絕不寬貸，將持續強力執法，共同守護用路人安全與社會安寧。

澎湖縣政府警察局轄管馬公、白沙、望安警分局，將持續依轄內交通與治安狀況，機動調整並規劃查緝毒駕專案路檢勤務，並針對依托咪酯分裝場及販賣、持有毒煙彈加強查緝，自源頭及犯罪工具端防制毒駕，以全面防制毒品戕害社會大眾，為每位民眾與遊客打造安心的生活與旅遊環境。

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馬公警分局配合全國同步，實施酒駕毒駕防制專案勤務。（馬公警分局提供）

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