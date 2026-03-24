今年首艘郵輪抵澎 阿曼達號載501位歐美遊客到訪

今年首艘郵輪阿曼達造訪澎湖，以噴水禮歡迎。（記者劉禹慶攝）

今年首艘郵輪抵澎，為鳳凰冷泉郵輪公司所屬巴哈馬籍「阿曼達」郵輪，首度造訪馬公，載運501位歐美旅客，也是今年最大團體，上午11時15分抵達，由高雄港務公司以噴水禮歡迎後，安排至馬公碼頭區1號郵輪碼頭停泊。

澎湖縣政府及澎湖國家風景區管理處邀請菊之音樂團迎賓，澎湖縣政府旅遊處陳美齡處長、港務公司馬公管理處鐘偉誠處長及澎湖國家風景區管理處郭振陵處長等人登輪代表致贈首航紀念品，熱情歡迎郵輪到訪澎湖。

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「阿曼達」總噸位達2.9萬，自今年3月21日起由日本那霸出發，至基隆港後於3月24日蒞臨澎湖，預計於3月26日抵達香港，旅遊處歡迎501位旅客參訪，希望拓展郵輪靠港觀光，提升澎湖在國際旅遊市場的知名度，本次延續前次服務模式，再次邀請澎湖科技大學，擔任外語諮詢服務。

「阿曼達」郵輪，1991年建造，總噸位29000噸，船長193公尺、寬25公尺，吃水深度6.2公尺，最多可搭載600位乘客，抵澎後搭乘計程車或自由行遊歷澎湖本島，晚間8時離澎至香港。今年還有6航次、4郵輪抵澎，包括島嶼天空4月6日、6月22日抵澎；領航星4月6日、8月13日抵澎；奧德賽8月22日抵澎；海洋富士10月4日抵澎，其中阿曼達、島嶼天空及海洋富士都是首次造訪澎湖。

阿曼達重達近3萬噸，首度造訪馬公港。（記者劉禹慶攝）

阿曼達載運501位旅客，都是歐美人士。（記者劉禹慶攝）

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