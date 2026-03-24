澎湖海事深化國際教育 迎接盧森堡師生交流4天3夜

來自盧森堡學子與澎水交流，享受澎湖海天一色美景。（澎水提供）

國立澎湖高級海事水產職業學校於今（24）日迎接來自盧森堡國際學校沃邦中學師生一行20人抵達澎湖，展開為期4天3夜的交流活動。學校精心規劃多元且具在地特色的行程，從校園體驗、專業課程到文化探索，展現澎湖海事推動國際教育的用心與成果。

校長顏嘉禾表示，盧森堡位於歐洲內陸，學生平時較少接觸海洋活動，因此對於此次造訪澎湖充滿期待。學校特別結合海洋特色與技職專業，規劃水上體驗與多元專業課程，希望讓來訪師生在短時間內深度認識澎湖，也讓澎水學子在交流過程中提升國際視野與跨文化溝通能力。

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交流活動首日安排校園導覽及SUP立槳體驗，讓學生親近海洋，晚間舉辦歡迎晚宴，為活動揭開序幕。第2天進行入班學習與專業課程體驗，內容涵蓋養殖科水草植栽、食品科水產加工、汽車科汽車基礎檢修、餐飲科異國料理實作，以及輪機科金工與電銲技術等，充分展現技職教育多元特色。課程中由澎水學生擔任小老師，協助盧森堡學生操作與學習，在實作與互動中建立友誼，深化國際交流的學習內涵。下午舉辦歡迎儀式及校內交流博覽活動，晚間安排在地探索行程，體驗澎湖特色美食與人文風情。

第3天規劃澎湖自然與海洋文化之旅，走訪跨海大橋、大菓葉玄武岩及二崁聚落等景點，並安排水族館參觀與潮間帶體驗，讓外國師生深入了解澎湖豐富的地質景觀與海洋生態；晚間透過烤肉聯誼活動，進一步拉近彼此距離，留下難忘的交流回憶。

馬公觀音亭迎來國際嬌客，盧森堡學子投入大海懷抱。（澎水提供）

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