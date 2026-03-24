澎科大購物專車9月起跑 爭取澎湖空港快線設站

公車進入校園，澎科大購物專車九月起跑。（記者劉禹慶攝）

澎湖最高學府國立澎湖科技大學，超過9成5的學生來自台灣本島，多數學生在澎湖並無自有交通工具，長期面臨往返機場、市區購物及就醫交通不便之困境，澎湖縣議員莊光大聞訊後，邀集澎湖縣車管處會勘，9月份學生購物專車正式上路，今（24）日試航，未來將爭取澎湖空港快線設站。

莊光大表示，公共運輸是保障市民與學生「行」的基本權益。考量到學生就醫與生活接駁的迫切性，校園周邊確實有必要設置更便捷的公車站點。邀集縣府車船處等權責單位辦理後續評估與設置作業。期盼透過會勘具體需求與建議，能讓公車服務進入澎科大校園周邊 大幅縮減師生住返機場與市區的時間成本與時間。

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根據會勘結果，今年開學9月開始實施，每日夜間班次。第1班下午5時30分、第2班晚8時30 分，由公車總站發車，第一站：光復陽明路口全家旁 - 左轉朝陽路，右轉光榮街至第2站: 全聯光榮店門口或是路口三多路左轉，第三站：文光路、三多路口7-11旁三多路，右轉文光路站牌，右轉四維路進入澎科大校門、第四站：711澎衛門市、第5站：澎科大正門站。

另外，澎科大希望爭取澎管處「空港快線」，以澎科大為轉運站，延伸「西衛民宿區」，以西衛里為例，該區近年已成為澎湖民宿發展最為密集之區域。依今年3月統計資料，澎湖地區民宿總數為1356家，其中西衛里即達252家，占比近5分之1，為全縣最大之民宿聚落，加上澎科大師生，實有設站之需要。

澎科大購物專車，方便學子們購物。（記者劉禹慶攝）

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