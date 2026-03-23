澎湖西嶼姓氏源流展 西嶼西臺遊客中心正式開展

澎湖西嶼姓氏源流展揭開序幕。（記者劉禹慶攝）

俗稱西嶼頭的澎湖漁翁島，是先民落腳澎湖本島的第一站，隨著跨海大橋串連澎湖本島後，交通更為便利，追思先民來此墾荒拓土歷程的西嶼姓氏源流展，即日在西嶼西臺遊客中心開展，展期至5月22日。

今（23）日開幕典禮，由鄉長李添進主持，並邀請澎湖地方文史工作者蔡光庭擔任策展人，介紹西嶼姓氏源流。

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這項展覽幕後起源，由西嶼鄉長李添進與蔡光庭在廟會邂逅，因緣份搭起「西嶼姓氏源流特展」的源流，具有多重意義與價值，包括保存地方歷史記憶；另一方面，並希望藉由展覽讓西嶼民眾更加了解家族源流，並凝聚家族與地方的情感連結。

李添進表示，身為西嶼人，總會想要了解那一段先民渡海而來、開墾家園的故事，想了解我們的姓氏從何而來？祖先最早發基於何人？又是在什麼時候來到西嶼落腳？成為漁翁島居民。

策展人蔡光庭生於1953年，澎湖馬公人、馬公高中退休國文教師，現為文史工作者、文化導覽員。2007年開始投入澎湖縣各地姓氏源流田野調查，足跡遍及本島及離島各個角落，累積豐碩的成果，已出版多本專書。

西嶼姓氏源流展，在西嶼西臺古堡舉行。（記者劉禹慶攝）

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