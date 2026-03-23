澎湖開台天后宮發動連署 支持陳光復夫人「代夫出征」

陳光復夫人吳淑瑾。（資料照）

針對澎湖縣長陳光復摔傷昏迷，民進黨中央傳出「換將」說，由賴清德總統「指名」馬公市長黃健忠，更上層樓越級挑戰縣長寶座。澎湖開台天后宮主委蔡光明發動連署，表態支持陳光復夫人吳淑瑾「代夫出征」，並將在30日向外界公布連署人數，以基層民意反映澎湖人支持對象。

連署書指出，澎湖縣長陳光復一生為守護台灣的自由民主而奮鬥奉獻，二十多年前，他毅然返回故鄉澎湖深耕數年，開辦免費英語班，回饋鄉里;時至今日，「光復義剪隊」仍持續服務鄉親，從未間斷。他始終秉持越艱難越向前的精神，在縣政推動上繳出了歷任首長難以比肩的亮眼成績。

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在光復縣長的執政下，縣民照顧全面且深厚，老中青幼皆能安居樂業，社會福利全面升級，海洋棲地復育卓有成效，青年育兒與創業獲得有力支持，交通建設持續改善，澎湖更逐步蛻變為優質旅遊城市。

近日換將流言頻傳，正值關鍵時刻，我等連署人願挺身而出，成為守護陳光復縣長的力量。我們唯一堅定、全力支持陳光復縣長的太太吳淑瑾女士，代替光復縣長繼續領航，完成對澎湖鄉親的承諾。

現連署書正如火如荼在澎湖開台天后宮進行，30日正式對外公開連署數據，蔡光明表示，只有吳淑瑾出馬，民進黨在澎湖才有勝選的可能。

澎湖開台天后宮發動連署，支持吳淑瑾代夫出征參選縣長。（記者劉禹慶攝）

支持吳淑瑾連署書如火如荼進行，30日公布數據。（記者劉禹慶攝）

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